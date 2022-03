UFFICIALE - Macedonia, c'è Elmas convocato per i play-off: con l'Italia out per squalifica

L'Italia è ormai pronta per disputare la prima gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. Per farlo, gli azzurri dovranno però superare lo scoglio dei play-off che mette di fronte ai campioni d'Europa in carica la sfida contro la Macedonia del Nord. Ufficializzati i convocati per la gara del Barbera del 24 maroz, c'è anche il centrocampista del Napoli Elmas. Ecco l'elenco completo:

Blagoja Milevski called up 27 players for next Thursday's World Cup qualifying play-off away to Italy.



Elmas and Kostadinov are suspended (yellow cards), but they were called up in case Macedonia upsets Italy and reaches the play-off final.



No major surprises on the list. pic.twitter.com/gQCZSrGldy