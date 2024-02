UFFICIALE - Marsiglia, idee chiare: già annunciato l'erede di Gattuso

L’Olympique Marsiglia annuncia il suo nuovo allenatore. L’avventura di Gennaro Gattuso in Francia si è già conclusa oggi

L’Olympique Marsiglia annuncia il suo nuovo allenatore. L’avventura di Gennaro Gattuso in Francia si è già conclusa oggi con il club biancazzurro che ne ha comunicato l’esonero. "L'Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso - si legge -. L'Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro".

Nella giornata odierna, il club transalpino ha immediatamente comunicato il suo successore. Sarà Jean-Louis Gasset. Il tecnico era stato esonerato a Coppa d'Africa in corso dalla Costa d'Avorio dopo un girone eliminatorio deludente. La cosa clamorosa è che successivamente la Nazionale ha conquistato il trofeo.