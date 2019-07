UFFICIALE - Nuova avventura per l'azzurrino Contini, prestito in Serie B alla Virtus Entella

Come preannunciato negli scorsi giorni, la Virtus Entella ha finalizzato due operazioni in entrata. Dal Napoli arriva in prestito Nikita Contini (23), l'estremo difensore ha già lasciato il ritiro a Dimaro. Per lui prima esperienza in serie B dopo quelle in terza serie con Spal, Carrarese, Taranto, Pontedera e Siena.

Arriva invece a titolo gratuito Andrea Settembrini (27), centrocampista reduce da una doppia stagione al Cittadella.