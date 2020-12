UFFICIALE - Premier League, focolaio nel Newcastle: rinviata gara contro l'Aston Villa

Il Newcastle ha reso noto in un comunicato che l'incontro di campionato contro l'Aston Villa, in programma venerdì sera a Birmingham, è stato posticipato a data da destinarsi a seguito del significativo incremento del numero di positivi al C all'interno delle strutture d'allenamento dei Magpies. Tre giocatori erano risultati positivi nello scorso weekend, ai quali se ne sono aggiunti altri nelle ultime 24 ore: il club non ha comunicato il numero totale né i nomi dei calciatori, e sarebbe in attesa di nuovi test, in programma domani.

❌ #NUFC's fixture at Aston Villa on Friday has been postponed following a significant increase in Covid-19 cases at the Magpies’ Training Centre.



A new date and time for the game will be confirmed in due course.