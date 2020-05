UFFICIALE - Premier segue la Bundesliga: niente quarantena di squadra dopo un positivo

Mentre in Italia si discutono ancora le modalità di ripresa del campionato, e quali saranno le misure contenitive una volta tornati sul rettangolo verde, nel resto d'Europa le Federazioni stanno pian piano pubblicando i vari protocolli che consentiranno alle varie competizioni europee di riprendere il proprio corso. Dopo la Bundesliga, anche la Premier League seguirà una linea che non consentirà al Coronavirus di stoppare facilmente la ripresa: è stato deciso, infatti, anche per il campionato inglese la non-quarantena di squadra nell'eventualità in cui sorgessero casi di positività all'interno delle rose. Si andrà avanti, dunque, mettendo in quarantena i singoli casi.