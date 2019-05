UFFICIALE - Ricordate Armero? Il suo club lo licenzia per atti di indisciplina

E' durata poco più di due mesi l'avventura al Centro Sportivo Alagoano, club di prima divisione brasiliana, di Pablo Armero, terzino colombiano ex Udinese e Napoli. Il laterale classe '86 è stato licenziato per atti di indisciplina in cui erano stati coinvolti anche il connazionale Andrés 'Manga' Escobar e l'argentino Cristian Maidana. Questi ultimi due, a differenza di Armero, sono stati puniti solo con una pesante multa.