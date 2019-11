UFFICIALE - Rinviata la gara Lecce-Cagliari a causa del maltempo

Dopo vari sopralluoghi dell'arbitro Mariani è arrivata la decisione in merito al rinvio della gara tra Lecce e Cagliari, posticipo serale del tredicesimo turno di Serie A. L'arbitro della sezione di Aprilia, ha comunicato ai capitani di Lecce e Cagliari, rispettivamente Fabio Lucioni e Radja Nainggolan, che la partita non si giocherà. Nulla da fare a causa della pioggia battente. Si aspettano comunicazioni ufficiali per stabilire la data del recupero