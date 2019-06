UFFICIALE - San Paolo, Tiziano Ferro ha annunciato una tappa napoletana nel suo tour: i dettagli

Dopo i lavori in vista delle Universiadi, il San Paolo avrà un nuovo volto ma ospiterà non solo eventi calcistici. Il cantante Tiziano Ferro ha ufficializzato le date del suo prossimo tour, inserendo anche lo stadio San Paolo tra le varie location designate per i concerti in giro per l'Italia. La data napoletana è prevista per mercoledì 24 giugno 2020.