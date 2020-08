UFFICIALE - Valencia, due positivi al Covid-19 già isolati: il comunicato del club

Con un comunicato ufficiale il Valencia ha diffuso la notizia di aver riscontrato due casi positivi al Coronavirus a seguito dei test effettuati a tutto l'organico in vista dell'inizio della preparazione: "Nei test PCR e sierologici effettuati questo lunedì da prima squadra, personale tecnico e ambiente più diretto, in occasione dell'inizio dei lavori del pre-stagione, sono stati rilevati due casi positivi al Covid-19 , che sono isolati nelle rispettive abitazioni in accordo con i protocolli della Liga e dello stesso Valencia, con comunicazione immediata alle autorità sanitarie".