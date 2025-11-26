Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la Champions, c'è Atletico-Inter
In questo mercoledì 26 novembre prosegue la quinta giornata della league phase di Champions League. Tra le varie squadre sono impegnate due italiane: l'Inter in trasferta contro l'Atletico Madrid e l'Atalanta in Germania contro l'Eintracht Francoforte. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE
14.00 Arsenal-Bayern (Youth League) - UEFA.TV
15.00 Inter U23-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Gubbio-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Europei femminili Under 19) - VIVO AZZURRO TV
16.00 Eintracht Francoforte-Atalanta (Youth League) - SKY SPORT ARENA, NOW e UEFA.TV
18.00 Arezzo-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Potenza-Audace Cerignola (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Ternana-Giugliano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.00 Pro Vercelli-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Copenhagen-Kairat (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Pafos-Monaco (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Sambenedettese-Union Brescia (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Atletico Madrid-Inter (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Eintracht Francoforte-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Arsenal-Bayern (Champions League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 PSG-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Liverpool-PSV (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Olympiacos-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Sporting-Bruges (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
