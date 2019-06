Un altro ex Napoli verso la panchina della Juve: idea Pecchia per l'under 23

Non solo la prima squadra. La Juventus cambierà allenatore anche nelle altre sue formazioni, l'Under 23 e la Primavera. Il club bianconero ha infatti scelto di non confermare i due tecnici della passata stagione. Mauro Zironelli per l’U23 e Francesco Baldini per la Primavera. Per la Primavera possibile promozione di Francesco Pedone, tecnico dell’U17, mentre per l’U23 si pensa a un candidato d’esperienza. L’ultimo nome è quello di Fabio Pecchia, ora impegnato in Giappone, che ha già lavorato con Filippo Fusco, dirigente bianconero, quando allenava il Verona. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.