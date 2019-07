Universiadi, Italia ko ai rigori allo stadio Arechi: Giappone in finale

(ANSA) - SALERNO, 11 LUG - Sfuma ai rigori il sogno finale della Nazionale italiana maschile universitaria che perde 8-7 contro il Giappone dopo il 3-3 maturato nei tempi regolamentari. Allo stadio Arechi di Salerno agli azzurri non basta un cuore grande per avere la meglio dei campioni in carica delle Universiadi. L'Italia prova a venir fuori ma è sempre la squadra di coach Matsumoto ad avere in mano il pallino del gioco e a rendersi pericolosa. Da una di queste arriva il vantaggio azzurro di Ungaro. La reazione del Giappone è veemente: Kodama pareggia i conti. Nella ripresa il Giappone in meno di venti minuti mette in ghiaccio la partita: prima Ogashiwa (13') poi Kanedo (17') vanno in gol. Vitturini (34') riapre il match . Al 49' Nakamura tocca il pallone con il braccio in area di rigore: dal dischetto Zonta fa 3-3. Si va ai rigori: Akimoto sbaglia, Grieco lo imita. Si va ad oltranza. E Vitturini centra in pieno il palo nel penalty decisivo che condanna l'Italia alla finalina contro la Russia per il bronzo.