Universiadi, via alle gare al San Paolo: da domani partono le competizione di atletica

Sei-otto podi per il medagliere, a partire dalla stella, Ayomide Folorunso. L’Italia dell’atletica all’Universiade scalda i muscoli, si inizia domani alle ore 9 sulla pista dello Stadio San Paolo di Napoli. La delegazione italiana gira intorno alla Folorunso, candidata a una medaglia nei 400 metri con un personale da 55.56 e anche la punta della 4x400 metri, in pista assieme al talento Ilenia Vitale. Ma c’è altro, molto altro tra le frecce azzurre di scena al San Paolo, come Luminosa Bogliolo nei 100 hs, con un personale di 12.78, oppure Daisy Osakue nel lancio del disco, anche lei in fila per salire sul podio, con un personale di 61.35. E ancora nel femminile, si candidano Eleonora Vandi negli 800 metri, Veronica Borsi nei 100 hs. Tra gli uomini la caccia alla medaglia coinvolge Luca Antonio Cassano sui 100 metri, Pietro Pivotto e Simone Tanzilli nei 200, E infine c’è il capitolo half marathon con Federica Giacobazzi e marcia con Michele Antonelli, Maria Vittoria Becchetti ed Eleonora Dominici.