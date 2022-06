Uruguay, l'ex azzurro Gargano denunciato per "reati sessuali" a una festa

Due calciatori del Penarol sono stati denunciati per reati sessuali in Uruguay, tra questi c'è anche l'ex centrocampista di Parma, Inter e Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due calciatori del Penarol sono stati denunciati per reati sessuali in Uruguay, tra questi c'è anche l'ex centrocampista di Parma, Inter e Napoli Walter Gargano. I fatti risalgono allo scorso marzo durante una festa privata e la denuncia è stata sporta da due donne che lavoravano all'evento e sarebbero state palpeggiate. L'avvocato delle donne ha parlato di "reati sessuali e minacce di natura sessuale".

Il Penarol, club dei due giocatori, non ha preso posizione per la natura privata dell'evento a cui hanno partecipato i tesserati. In ogni caso il club si è riservato di intervenire in un secondo momento dopo che la giustizia avrà fatto il proprio corso. Lo scrive Sportmediaset.