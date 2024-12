"Vacanze di Natale '90" al cinema: dal 28 dicembre torna nelle sale il cult della Filmauro

Il cinepanettone continua ad essere un cult delle feste natalizie? Dopo l'iniziativa del 2023 con oltre 60.000 spettatori tornati in sala per festeggiare la commedia cult “Vacanze di Natale”, dal 28 dicembre al 1° gennaio torna al cinema “Vacanze di Natale ‘90”, la celebre commedia natalizia diretta da Enrico Oldoini, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Studios.

Tornano dunque i Vacanze di Natale Days per i fan della saga di Natale per fare un tuffo nel passato e rispolverare una delle tradizioni italiane che per decenni ha caratterizzato le vacanze di Natale andando al cinema insieme alla famiglia e agli amici (l'elenco delle sale e i biglietti in prevendita sono disponibili su nexostudios.it)