Vaccino anti-Covid, via libera al contratto Pfizer-Biontech: all'Italia dosi per quasi metà popolazione

Buone notizie sul fronte dei vaccini, la conferma che si aspettava è arrivata. Il collegio dei commissari dell’Unione europea ha dato il via libera alla sottoscrizione del contratto per il vaccino anti-Covid con Pfizer-Biontech fino a 300 milioni di dosi. Il nostro Paese avrà accesso, per ora, al 13,51% delle dosi prenotate dall’Unione europea. Si parla, dunque, di 27,2 milioni di dosi di vaccino, poco meno della metà rispetto ai 60 milioni di abitanti in Italia. Lo scrive Open.