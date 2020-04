Veneto, il Governatore Zaia insiste: "Qui dati in discesa, pronti a riaprire già lunedì!"

Luca Zaia, Governatore del Veneto, continua a ribadire che la sua regione è pronta a ripartire fin da subito con l'economia e una vita quasi normale: "Ieri sera c’è stata una cabina di regia con il governo, alle tre avremo un incontro con tutti i governatori e piano piano capiremo l’indicazione definitiva del governo sulla riapertura. I nostri dati ci dicono che siamo in grado di affrontare l’apertura grazie alla risposta dei nostri cittadini, della nostra risposta sanitaria e dei risultati ottenuti", le sue parole riportate da Corriere.it.

"SIAMO GIA' IN MOTO" - "Qualcuno si scandalizza quando dico che non più lockdown, ma venite a vedere. È evidente, prima con i codici Ateco poi con le deroghe e il silenzio-assenso, che in Veneto è aperto almeno il 40% delle imprese, lo si vede dal traffico e dai parcheggi. Questo non vuol dire che il virus non ci sia e che si debba prendere sottogamba, ma con accorgimenti come la mascherina ci si mette tranquillamente in sicurezza".