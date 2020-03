Vergogna in UK, il Dr. Jessen: "Gli italiani usano il Coronavirus per non lavorare"

Vergognose le parole che arrivano dal Regno Unito dal medico Christian Jessen che ha accusato gli italiani di usare il Coronavirus come scusa per smettere di lavorare: "Potrebbe essere un po’ razzista, magari serviranno delle scuse. Ma gli italiani userebbero qualsiasi scusa per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’". Il dottore è intervenuto ai microfoni dell’emittente britannica FUBAR Radio’s, ma è conosciuto in Italia per trasmissioni Tv come "Malattie Imbarazzanti"