Verona-Napoli, prosegue la vendita per il settore ospiti (vietato ai campani): info e dettagli

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Hellas Verona - Napoli, in programma domenica 18 agosto 2024, alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Come da determinazione 24/2024 del 06/08 del C.A.S.M.S. si impongono le seguenti limitazioni

- Divieto di vendita di qualsiasi biglietto per i residenti nella Regione Campania

- Settori locali solo per i residenti nella Regione Veneto o ai sottoscrittori di tessera di fidelizzazione di Hellas Verona ovunque residenti.

- Settore Ospiti acquisto senza limitazioni per i Residenti in tutte le regioni ad esclusione dei Residenti nella Regione Campania.

Le vendite avverranno presso il circuito TicketOne e on-line tramite il sito hellasverona.ticketone.it

Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00 più commissioni del rivenditore.

Link per la ricerca dei punti vendita TicketOne sul territorio nazionale: https://www.ticketone.it/help/outlets/

• Apertura vendita circuito TicketOne: Martedì 13-08-2024 ore 10.00.

On line hellasverona.ticketone.it: Martedì 13-08-2024 ore 10.00.

• Chiusura vendita settore ospiti in tutti i circuiti: Sabato 17-08-2024 ore 19.00.

MODALITA’ DI ACCESSO

Non saranno fatti accedere, né tantomeno rimborsati tagliandi, qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità con indicata la residenza in corso di validità in originale, biglietto stampato (non in formato digitale su smartphone).

Il settore ospiti non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.

Regolamento d’uso stadio Bentegodi: https://hellas.hqcdn.it/media?f=2022/01/regolamento-uso-stadio-bentegodi-8-1-2022.pdf

Striscioni e coreografie: L’indirizzo dove i tifosi potranno far pervenire le richieste è striscioni@hellasverona.it entro i termini fissati riportati nel link seguente: https://www.hellasverona.it/stadio/bentegodi?a=procedure-dingresso nella sezione PROCEDURA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE.

Modulo autorizzazione per mezzi di diffusione sonora: https://hellas.hqcdn.it/media?f=2023/06/modulo-richiesta-introduzione-mezzi-diffusione-sonora-2x-2x.pdf

Codice comportamentale: https://hellas.hqcdn.it/media?f=2021/09/codice-comportamentale-hellas-verona-11-2019.pdf

COME ARRIVARE

IN AUTO

Uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, seguire le indicazioni per Verona centro e stadio. Imboccare la bretella per stadio, ultima uscita parcheggio ospiti, alla rotatoria imboccare l’ultima uscita per parcheggio ospiti.

IN AUTOBUS

Linee urbane dal centro e dalla stazione ferroviaria per fermata Stadio Bentegodi.

IN TRENO

Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a km 2.

IN AEREO

Aeroporto internazionale Valerio Catullo di Verona a Km 11.

I cancelli dello stadio riservati alla tifoseria ospiti sono i numeri 5 e 6 (curva ospiti) e apriranno indicativamente due ore prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni.

In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a prendere visione in modo particolare del regolamento d’uso dello stadio e delle altre procedure al link seguente https://www.hellasverona.it/stadio/bentegodi?a=procedure-dingresso