VIDEO - Bundesliga, il via il 16 maggio: ecco come si ripartirà

Era il passaggio chiave. Capire come si sarebbe comportata la Germania. Ora che il segnale è arrivato e che la cancelliera Merkel ha dato l'ok alla ripresa, l'esempio della Bundesliga è davanti agli occhi di tutti. Eppure i dubbi e le voci contrarie c'erano anche lì. Il quadro politico era diviso, la Merkel ha mediato tra i 16 Lander e ha deciso che vale la pena di ripartire, anche e soprattutto pensando alle migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e all'indotto che la Bundesliga può generare. Come si può imitare la Germania? La chiave lì è stata la compattezza dei club che tramite la Lega si sono affidati a una task force di esperti guidata dal medico della Nazionale, Tim Maier, per produrre un documento con le linee guida da seguire. I club hanno ripreso in piccoli gruppi ad allenarsi il 6 aprile e nemmeno le positività riscontrate (10 su 1.724 test effettuati) hanno fermato la volontà di tornare in campo. Certo, si può obiettare che in Germania le condizioni erano più favorevoli. Ma i club, tramite gli esperti, avevano messo le cose in chiaro. Per chiudere la stagione servono tra i 20.000 e i 25.000 tamponi, pari allo 0.5% circa dei tamponi totali fatti nel paese. Tutti i calciatori verranno sottoposti a tampone due volte alla settimana, costi (2,5 milioni di euro) interamente a carico dei club. Dovesse essere necessario, i club sono disposti a mettere a disposizione lo stesso numero di tamponi per il Servizio Sanitario Nazionale.

