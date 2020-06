VIDEO - Forza Nuova ed Ultrà a Roma, scontri al Circo Massimo: assenti gli ultrà del Napoli

Momenti di tensione a Roma, durante la manifestazione organizzata dagli esponenti di estrama destra come di Forza Nuova e alcuni gruppi ultrà, tra i quali non ci sono quelli del Napoli che nelle scorse ore avevano confermato la volontà di non partecipare. "Dalle curve alle piazze" il nome del raduno che è sfociato in vera e propria rissa: con il pretesto di allontanare i giornalisti che stavano intervistando alcuni esponenti del movimento 'Ragazzi d'Italia' - organizzatori del raduno politico contro il governo, il primo nella storia delle tifoserie in Italia - ultrà e militanti di estrema destra hanno improvvisamente assaltato polizia e carabinieri.