VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Serie A? Con lo stop niente scudetto e Napoli in Europa League"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21, nella trasmissione Campania Sport, con il suo consueto editoriale: "Sono appena terminate le parole del premier, bisognerà poi attendere meglio chiarimenti del nuovo decreto. Per gli sport collettivi e in particolare il calcio vista l'attenzione enorme sulla ripartenza dei campionati professionistici la riapertura degli allenamenti è stata fissata dal 18 maggio. Per la gente comune si può praticare l’attività motoria mantenendo le dovute distanze di 1 metro e con le protezioni del caso"

CALENDARIO SALTATO - "Per il calcio l’ipotizzato calendario con la ripresa ipotizzata del 27 maggio è sicuramente saltato. Il calendario va rimodulato. Sbloccata parzialmente la situazione, i club si dovranno organizzare con i centri chiusi per poi poter partire il 18 maggio. Quindi il punto fermo è si alla ripartenza, no ad una ripartenza indiscriminata, no a decisioni finali. In alcune zone non è proprio pensabile attualmente fare sport".

UEFA - "Rimane comunque un grosso problema, l’UEFA entro il 25 maggio vuole sapere il calendario della varie federazioni, qualora in alcuni paesi non si riprenderà, questi dovranno dare l’elenco delle squadre da far iscrivere alle prossime competizioni europee. In Italia, se non si ripartirà, non si assegnerà lo scudetto e, secondo i vari criteri per l’assegnazioni dei posti per l’Europa, sicuramente il Napoli parteciperà all’Europa League. Ci saranno tantissime cause per chi sarà danneggiato. Ci auspichiamo che i campionati partano logicamente a porte chiuse“.