VIDEO - Man City, tre giocatori ubriachi. Guardiola ironizza: "Li multerò, non mi hanno invitato"

E' diventato virale un video che ritrae il giocatore del City Jack Grealish visibilmente alticcio in giro per i locali di Manchester, insieme a Kyle Walker e Riyad Mahrez. Nella conferenza stampa di ieri, Pep Guardiola ha commentato le immagini con la consueta ironia: "I giocatori conoscono i rischi che corrono quando escono perché oggi ci sono i social. Ma si sono comportati in modo esemplare. Verranno semplicemente multati perché non mi hanno invitato...".

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022