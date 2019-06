VIDEO - Verdi in Giappone, un tifoso nipponico lo va a cercare fino in albergo: l'esilarante "Forza Napoli sempre"

Vacanze in Giappone per Simone Verdi e la sua compagna Laura Della Villa. Il calciatore del Napoli viene riconosciuto anche dai tifosi del paese orientale. Addirittura un tifoso è andato a cercare l’ex centrocampista del Bologna in albergo. Il calciatore ha incontrato il simpatico fan giapponese e ha realizzato un breve video con il tifoso del sol levante mentre dice “Forza Napoli sempre”.

In basso il video pubblicato su Instagram da Laura Della Villa.