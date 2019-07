VIDEO&FOTO TN - Sessione di autografi straordinaria per Ancelotti: grande gesto del tecnico

Sessione di autografi straordinaria per Carlo Ancelotti. Alle 12.40 il tecnico del Napoli è uscito dalla palestra, i tifosi lo hanno chiamato a gran voce e lui si è avvicinato alla tribuna per soddisfare la richiesta soprattutto dei più piccoli. Grande disponibilità da parte di Ancelotti che è rimasto per diversi minuti a firmare autografi tra la folla che lo applaudiva. Ecco le foto: