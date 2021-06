Vincitore dell'Europeo vs vincitore della Copa America? Può nascere la Coppa EuroAmerica

Il vincitore dell'Europeo contro il vincitore della Coppa America? Negli uffici di UEFA e CONMEBOL, in questi mesi di pandemia, è nata una pazza idea che potrebbe portare i due rispettivi Paesi campioni ad affrontarsi nel 2022 per la prima Coppa EuroAmerica. Ancora una semplice suggestione per il momento, che - come riporta il portale argentino DobleAmarilla - sta però trovando pareri sempre più unanimi all'interno dei due organismi calcistici di livello internazionale. La finalissima si disputerebbe con ogni probabilità in Qatar, a partire dal prossimo anno.