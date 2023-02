Zaccheroni cade e sbatte la testa: è ancora ricoverato in rianimazione

L'allenatore romagnolo Alberto Zaccheroni è ricoverato, da ieri sera, nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Bufalini' di Cesena.

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - L'allenatore romagnolo Alberto Zaccheroni, vincitore dello scudetto alla guida del Milan nella stagione 1998-1999 è ricoverato, da ieri sera, nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Il tecnico 69enne, è caduto - nel tardo pomeriggio - all'interno della sua abitazione, che si affaccia su Piazza Comandini a Cesenatico, sbattendo violentemente la testa a terra. Soccorso dai sanitari del 118 - che lo hanno trovato sul pavimento nei pressi di una scala interna - Zaccheroni, a causa del trauma cranico riportato nella caduta, è stato condotto all'ospedale di Cesena dove è stato ricoverato in Rianimazione. Non è chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari che hanno chiamato i soccorsi, sia la conseguenza di un precedente malore.