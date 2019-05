"Zero chance, voci ridicole!", il Man City smentisce Guardiola alla Juve

"Voci ridicole" e "zero chance". Sono le risposte del Manchester City alle indiscrezioni che vorrebbero Pep Guardiola come prossimo allenatore della Juventus, riportate oggi dal Sun. I campioni di Premier League sono rilassati e sereni riguardo la situazione del tecnico iberico, così tranquilli da non sentire la necessità di esporsi pubblicamente riguardo quanto si dice in Italia riguardo il proprio allenatore.



AVANTI IN SKY BLUE - Sia in Guardiola che all'interno del club, si legge, c'è la sensazione di un lavoro non ancora pienamente concluso, dopo la clamorosa estromissione del City ai quarti di finale di Champions League ad opera del Tottenham.