Zona rossa può allargarsi, anche la Campania può cambiare area: presto nuovi dati attendibili

Domani gli esperti dell’Istituto superiore di sanità produrranno un nuovo report sul monitoraggio settimanale, stavolta con dati più completi. In sintesi, le zone gialle, arancioni e rosse potrebbero cambiare. Lo scrive Open: candidate a diventare zona rossa sono la regione guidata da Giovanni Toti e quella di Luca Zaia. L’indice Rt delle due regioni si attesta tra l’1,25 e l’1,50, e in base ai 21 indicatori considerati per il monitoraggio, avrebbero dovuto essere in zona arancione. Il peggioramento dello status è in corso di valutazione da parte dell’Iss, che potrebbe considerare più alto il livello di rischio anche per Toscana e Campania, dove già ieri il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di mantenere chiuse le scuole.