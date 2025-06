Accostato al Napoli, Chiesa potrebbe ripartire dalla Spagna: piace molto al Betis

vedi letture

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe sorprendere. Secondo quanto riportato da El Correo de Andalucía, l’esterno offensivo del Liverpool, accostato in Italia a Napoli e Milan, starebbe valutando seriamente l’ipotesi di trasferirsi al Real Betis nella prossima sessione di mercato, con l’obiettivo di rilanciare una carriera che, negli ultimi anni, ha subito una brusca frenata.

Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro subita nel gennaio 2022, Chiesa non è più riuscito a tornare ai livelli che lo avevano reso uno dei talenti più brillanti del calcio europeo. La Juventus, che nell’estate 2022 aveva esercitato l’obbligo di riscatto dalla Fiorentina per oltre 40 milioni di euro, lo ha poi ceduto nell’estate 2023 al Liverpool per 12 milioni più 3 di bonus, con un contratto quadriennale fino al 2028.

L’avventura in Premier League, però, non ha dato i frutti sperati: nella stagione appena conclusa, Chiesa ha collezionato appena 466 minuti in 14 presenze, segnando 2 gol e fornendo 2 assist. Numeri ben lontani da quelli che aveva fatto registrare alla Juventus nelle stagioni precedenti: 10 gol e 3 assist in 36 presenze nel 2023/24, 4 gol e 6 assist in 33 partite nel 2022/23, mentre prima dell’infortunio aveva chiuso la stagione 2020/21 con 15 reti e 11 assist in 46 gare.

Il Betis Siviglia, che sta valutando alternative qualora non riuscisse a confermare Antony (trattativa in corso con il Manchester United), potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il rilancio del 27enne italiano. La possibilità di giocare con continuità in Liga e di ritrovare fiducia in un contesto tecnico favorevole stuzzica l’ex bianconero, che vede nel club andaluso l’ambiente giusto per ripartire. Resta ora da capire se il Liverpool aprirà alla cessione, e con quale formula: un prestito potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa.