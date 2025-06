Ultim'ora Nome nuovo per la difesa, Romano svela: “A Conte piace molto Hien dell’Atalanta”

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato. Oltre all’arrivo del giovane Luca Marianucci, il direttore sportivo Giovanni Manna punta a regalare ad Antonio Conte anche un profilo più maturo e con esperienza consolidata in Serie A.

In cima alla lista dei desideri c’è Sam Beukema: l’accordo con il difensore olandese è stato raggiunto, ma la trattativa con il Bologna non è semplice. Un altro nome particolarmente apprezzato da Conte – come rivelato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano – è quello di Isak Hien. Il centrale piace molto al tecnico salentino, ma l’Atalanta, per ora, non è intenzionata a cedere.