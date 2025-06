Ultim'ora Occhi in Spagna anche per l’attacco, Sky: Manna punta il gioiellino Rodriguez del Betis

La missione spagnola del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, non si concentra esclusivamente su Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 di proprietà del Siviglia. Il dirigente azzurro sta monitorando con attenzione anche altri profili interessanti della Liga, riferisce Sky Sport.

Tra i nomi finiti sul taccuino di Manna per il reparto offensivo c’è quello di Jesús Rodriguez, talentuosa ala sinistra classe 2005 del Real Betis, considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio andaluso. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa: il Betis non è disposto a lasciarlo partire facilmente e le richieste economiche del club spagnolo rappresentano un ostacolo non trascurabile. A complicare ulteriormente i piani del Napoli c’è anche la concorrenza del Como.