Napoli-Da Cunha? L’agente: “Fake news! E non credo il Como lo darebbe via"

vedi letture

Frederic Guerra, agente tra gli altri di Lucas da Cunha, centrocampista del Como che quest'anno ha acceso su di sé i riflettori del mercato, ha parlato ai microfoni di Stile TV collegandosi alle voci di mercato che vorrebbero (anche) il suo assistito nel mirino del club azzurro.

Nello specifico, ha così parlato l'agente di Da Cunha: "Ho letto questa notizia e sono rimasto sorpreso perché il Napoli non mi ha chiamato, non ho sentito nessuno del club azzurro. Si legge anche di prezzi, ma è una fake news, prima di parlare di prezzi, bisognerebbe interpellare il procuratore, l’agente sono io e non ne so nulla! Il Napoli è una grande squadra, ma sarà molto difficile che il Como lo lasci andare, ha firmato un nuovo contratto, fino al 2029 per cui credo che non lo lascerà partire".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Guerra: "Se arrivasse il Napoli sarebbe importantissimo per il giocatore. Nel caso in cui il Napoli lo volesse, i due club dovrebbero interfacciarsi per parlare anche di prezzi perché io non ne sono a conoscenza. Se il Napoli chiama dobbiamo ascoltarlo perché parliamo di una squadra importante e fa sempre bene al cuore sapere l’interesse di una squadra come il Napoli".