Ultim'ora Juanlu-Napoli, Sky: Manna non torna da Siviglia senza l’accordo col Siviglia

Juan Luis Sanchez Velasco, meglio conosciuto come Juanlu Sanchez. È questo l'identikit del nuovo obiettivo di mercato del Napoli per la fascia destra. Il ds Giovanni Manna oggi ha incontrato la dirigenza del Siviglia per trovare un’intesa per il classe 2003.

Il Napoli - riferisce Sky Sport - ha offerto 15 milioni di euro: per ora, il club spagnolo non abbassa le sue pretese (e chiede una cifra pari 20 milioni di euro), ma Manna resterà in Spagna fino quando non riuscirà a chiudere l’affare. C’è fiducia.