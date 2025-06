Mazzocchi può lasciare il Napoli: c’è un club di Serie A che si sta muovendo

Fresco di vittoria dello Scudetto con il suo Napoli, nel futuro dell'esterno di centrocampo Pasquale Mazzocchi potrebbe non esserci però per forza l'azzurro. Anzi, questo che arriva potrebbe essere il mercato estivo dell'addio tra il club campano e il nativo di Barra.

Su Mazzocchi si sta muovendo il Cagliari. L’esterno del Napoli, reduce da una stagione complicata in maglia azzurra, potrebbe essere vicino a una nuova avventura in Sardegna. Classe 1995, napoletano doc, Mazzocchi potrebbe lasciare il Napoli in questa fase di profondo rinnovamento: l’esterno destro è in uscita e cerca continuità, quella che a quasi trent’anni diventa fondamentale per sentirsi ancora protagonista.

Il Cagliari, dal canto suo, potrebbe perdere Nadir Zortea, destinato a una nuova sistemazione e che piace anche al Napoli stesso. Proprio in questo scenario si inserisce il profilo di Mazzocchi: per caratteristiche e duttilità tattica sarebbe una soluzione ideale per il 4-3-3 o il 3-5-2, moduli a lui congeniali. I contatti tra le parti sono stati avviati e l’interesse è concreto. Mazzocchi vede in Cagliari un’opportunità stimolante per rilanciarsi in Serie A da protagonista, in un contesto ambizioso e con la prospettiva di un ruolo da titolare. L’operazione potrebbe decollare già nei prossimi giorni, come riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport.