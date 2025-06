Accostato al Napoli, Darwin Nunez piace anche al Milan

vedi letture

Il Milan è in piena attività sul fronte offensivo. Le ultime indiscrezioni di mercato rivelano un sondaggio del club rossonero per Darwin Núñez, attaccante del Liverpool. Un'operazione, secondo Relevo, che si presenta economicamente molto complessa e che richiederà un'attenta valutazione delle condizioni di fattibilità. I costi elevati e l'impegno contrattuale del giocatore con i Reds rendono la trattativa un'impresa ardua, ma il Milan sembra intenzionato a esplorare ogni via per un profilo di questo calibro. Il giocatore piace anche al Napoli.

Il sondaggio per Darwin Núñez conferma la volontà del Milan di acquisire un attaccante di primo livello, capace di fare la differenza e di innalzare ulteriormente il tasso tecnico del reparto. La dirigenza rossonera è al lavoro per individuare la soluzione migliore, consapevole che un grande centravanti può essere la chiave per le ambizioni del club. Per quanto riguarda l'attacco, conferma scontata per Gimenez, mentre sia Abraham che Camarda andranno via, quest'ultimo a caccia di spazio in campo.