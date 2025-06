Napoli sul 2005 Talbi, ma il Club Brugge non apre alla cessione: il piano di Manna

Nuovo nome sul taccuino del Napoli per rinforzare le corsie esterne: si tratta di Chemsdine Talbi, promettente esterno classe 2005 in forza al Club Brugge. Il giovane talento marocchino ha attirato l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna, che nelle ultime ore ha avviato i primi contatti esplorativi con il club belga.

Talbi è considerato un elemento chiave per il presente e il futuro del Bruges, ma nonostante un contratto in scadenza nel 2027, non è da escludere una sua cessione di fronte a un’offerta convincente. Il Napoli osserva con attenzione e valuta la possibilità di affondare il colpo nelle prossime settimane, nell’ambito di una strategia mirata a investire su giovani di prospettiva internazionale.