Colpo De Bruyne, da Milano: ecco quanto guadagnerà al Napoli

vedi letture

Il primo, clamoroso squillo di mercato del Napoli targato Antonio Conte è arrivato ieri in via ufficiale: Kevin De Bruyne vestirà l’azzurro. Un affare da urlo, costruito sotto traccia da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis che hanno anticipato la concorrenza di diversi top club europei e l’assalto dei ricchissimi club arabi, pronti a mettere sul tavolo cifre folli.

L’intuizione del presidente partenopeo è stata decisiva: per convincere Conte a sposare il progetto Napoli, ha promesso colpi da protagonista. E la risposta è arrivata subito, con uno dei centrocampisti più forti e completi dell’ultimo decennio. L’impatto mediatico dell’arrivo di De Bruyne in Serie A è paragonabile, per molti addetti ai lavori, a quello che fu l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018.

Reduce dalla fine del contratto con il Manchester City, De Bruyne ha accolto positivamente fin dall’inizio l’interesse del Napoli. Nonostante le maxi-offerte ricevute dal Medio Oriente, il belga ha privilegiato l’idea di restare ad alti livelli in Europa. Come riportato da Calciomercato.com, l'ex Manchester City ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno: guadagnerà 5 milioni netti a stagione, per un totale di 10 milioni nei primi due anni, ai quali si aggiunge un sostanzioso bonus alla firma.