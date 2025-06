Ultim'ora Il Pisa piomba su Simeone! Sky: è il primo nome per l'attacco

Giovanni Simeone è il primo nome per l'attacco del Pisa. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il centravanti argentino è il preferito della dirigenza toscana, neopromossa in Serie A, per affrontare la stagione nella massima categoria.

Simeone, al Napoli ormai da tre anni, non è mai stato un titolare inamovibile e nell'ultima stagione con Antonio Conte ha trovato davvero poco spazio. Pertanto non è da escludere un suo addio nel corso della prossima sessione di mercato.