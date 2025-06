Juanlu-Napoli: la seconda offerta di Manna al Siviglia, cifre e dettagli

Nel suo viaggio a Siviglia il ds Giovanni Manna ha presentato un’offerta formale per Juanlu, terzino 2003 che il Napoli vorrebbe affiancare a Di Lorenzo sulla fascia destra. L’incontro con il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordon, e i rappresentanti del giocatore, non ha portato a un accordo definitivo. Manna ha avanzato una prima offerta respinta, seguita da una seconda proposta da 12 milioni più 2 di bonus.

Il Siviglia - come riporta il Corriere dello Sport - ha però alzato la richiesta a 20 milioni, pari alla metà della clausola rescissoria da 40 milioni fissata nel contratto del giocatore, in vigore fino al 2029. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, le trattative proseguiranno la prossima settimana. L’obiettivo è chiudere l’operazione e Manna resta in Spagna per mantenere il contatto diretto. La trattativa è ancora aperta e si aspettano sviluppi, ma il Siviglia è già alla ricerca del sostituto.