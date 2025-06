Ultim'ora Frattesi anche in lista Juve! Sky: il centrocampista vuole aspettare per il futuro, il motivo

vedi letture

Accostato al Napoli, Davide Frattesi è finito anche nel mirino della Juventus. Il centrocampista dell'Inter è nella lista della dirigenza bianconera, ma viene considerato un obiettivo complicato al pari di Sandro Tonali (il più fattibile per la Juventus è Ederson dell'Atalanta).

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, fa sapere che prima di decidere il suo futuro Frattesi "vuole prima vedere come si troverà con Chivu prima di prendere una decisione. Ma, in caso di permanenza all’Inter, per lui ci sarà anche un rinnovo di contratto".