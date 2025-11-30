Accostato al Napoli in estate, Nusa nel mirino del Barça: incontro a Milano

Il match Italia-Norvegia del 16 novembre (1-4) potrebbe avere avuto un inatteso retroscena di mercato: la prestazione di Antonio Nusa, ancora una volta decisivo contro gli Azzurri di Gattuso, ha attirato le attenzioni del Barcellona. Secondo quanto riportato da SPORT, proprio in occasione della gara giocata a Milano si sarebbe tenuto un incontro tra agenti, intermediari e dirigenti di diversi club europei, tra cui il nuovo responsabile scouting blaugrana Joao Amaral e il direttore sportivo Deco, presenti per osservare da vicino l’evoluzione del giovane talento norvegese.

A soli 20 anni, l’esterno offensivo del Lipsia continua a stregare molti club europei. Già vicino al Napoli in estate e legato da un contratto fino al 2029, Nusa è approdato in Bundesliga due stagioni fa dopo l’esperienza al Bruges. Dalla Spagna ora filtrano conferme sul forte interesse del Barcellona, che potrebbe tentare l’affondo per uno dei prospetti più affascinanti del calcio europeo.