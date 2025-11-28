Guendouzi, Repubblica: piace molto a Conte, ma finora nessun contatto Lazio-Napoli

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista di “Repubblica” Enrico de Lellis: "Guendouzi piace molto ad Antonio Conte e alla dirigenza del Napoli, ma fino ad oggi non ci sono mai stati contatti tra la Lazio e il Napoli. Ricordiamoci che per il rapporto che intercorre tra i due presidenti dei club, Lotito e De Laurentiis, è talmente buono che non c’è bisogno che parlino gli intermediari, dialogano i presidenti in prima persona. L’obiettivo primario degli azzurri è Koibe Mainoo, centrocampista del Manchester United.



Sicuramente il giocatore laziale è più pronto ad entrare nello scacchiere Antonio Conte poiché è un classe 99 e ha già esperienza alle spalle, mentre Mainoo deve prima ambientarsi nel calcio italiano ed è un classe 2005. Oltre alle loro caratteristiche tecniche, anche i prezzi sono diversi. Per Guendouzi la Lazio chiede tra i 20 e i 25 milioni compresi i bonus, mentre per Mainoo lo United chiede tra i 40 e i 45 milioni.

Guendouzi insieme a Gila sono i due nomi sacrificabili in casa Lazio per il mercato invernale di gennaio. Entro il 31 marzo la Lazio deve incassare circa 25 milioni di plusvalenza per fare un mercato nella sessione estiva a saldo zero. Oppure, per fare un mercato totalmente libero, la cifra da incassare è tra i 65 e i 70 milioni che è impensabile.



Quindi, Guendouzi è sul mercato e sia l'entourage della Lazio che del giocatore sanno dell’interesse del Napoli. Su Gila, invece, c’è forte l’interesse dell’Inter che ha già avanzato una offerto di 20 milioni di euro alla Lazio. La proposta è stata rispedita al mittente da parte della Lazio che in maniera provocatoria ne ha chiesti 50. Al momento la situazione è in stand-by, ma i dirigenti nerazzurri hanno capito la situazione della Lazio che è con l’acqua alla gola e hanno agito fortemente. Non c’è solo il Napoli su Guendouzi, anche il Sunderland si è fatto avanti per il giocatore. Gli inglesi sono pronti a mettere sul piatto la cifra richiesta dai biancocelesti compresa tra i 25 e i 28 milioni tra parte fissa e bonus, ma non c’è l’ok del giocatore che non vuole trasferirsi in Inghilterra mentre, contrariamente, al Napoli verrebbe volentieri.



Dopo di che, il mercato è in evoluzione, ma credo che Guendouzi sia più un pallino di Conte che di Manna e De Laurentiis. Per quello che ho visto e per il suo livello caratteriale in campo credo Guendouzi sia proprio il giocatore perfetto per Antonio Conte. È un leader in campo che sa trascinare la squadra. È il giocatore per Antonio Conte a tutti gli effetti. La trattativa tra Napoli e Lazio per Guendouzi dipende tutto dalla risposta del Manchester United per Mainoo. Se i Red Devils dovessero abbassare le pretese ed aprire ad una formula di prestito con diritto di riscatto, allora il Napoli si fionderebbe su Mainoo. Qualora lo United dovesse continuare a fare muro e a chiedere una formula di prestito con obbligo di riscatto in stile Hojlund, allora De Laurentiis potrebbe fare una telefonata a Lotito per capire come stanno le cose e capire la fattibilità dell’affare, ma da lì a trovare un accordo ci vorrà molto.



La Lazio è in una situazione drammatica, la gestione di Lotito ha distrutto completamente una piazza e sta facendo affondare una squadra e noi insieme a lui. Il cambio Tare-Fabiani come dirigente ha peggiorato ulteriormente le cose. La Lazio è una squadra a tratti impresentabile se pensiamo che il giocatore migliore attualmente della squadra è Toma Basic che è rimasto fuori rosa per molto tempo. Quello che viene sottovalutato da tutti dai quotidiani, alle radio e nei mass media è il ruolo e il lavoro di Maurizio Sarri che ha sorpreso tutti e che credo si senta lui stesso più maturo. Il tecnico toscano sta facendo davvero un miracolo poiché sta tirando avanti una squadra che è un totale disastro. Se non ci fosse stato lui, oggi la Lazio potrebbe stare nella stessa posizione della Fiorentina. Lotito e Fabiani stanno distruggendo una squadra e continuano a farlo. Nelle ultime quattro sessioni di mercato, escluso l’ultima in cui la Lazio è stata bloccata, i biancocelesti hanno speso circa 132 milioni di euro tra commissioni, cartellini e ingaggi per conquistare due settimi posti di fila, praticamente soldi buttati via e giocatori improponibili.

Domani sera la Lazio ci proverà ad andare a Milano a fare il migliore risultato possibile contro il Milan con i giocatori che ha a disposizione. Se dovessero strappare anche un solo punto sarebbe un grande risultato, non oso immaginare i 3 punti. A quel punto a Sarri dovrebbe dare la lupa capitolina e Gualtieri dovrebbe dargli le chiavi della città il giorno dopo



Roma-Napoli? Io tifo Napoli, ma una gran parte del tifo laziale spera nella vittoria della Roma poiché è stanca della gestione di Claudio Lotito. Siamo arrivati a questo, la situazione è davvero esasperata e depressa. Il calcio è un morale e ciclico e dipende dai risultati. Guardate Gasperini, è stato accolto a Roma con uno striscione molto caldo e ora è l’idolo della piazza".