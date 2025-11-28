Zaccagni-Napoli, ritorno di fiamma? Ora per la Lazio può partire

Lorenzo Insigne sta per trasferirsi alla Lazio e potrebbero esserci a questo punto novità per il futuro di Mattia Zaccagni. Ne scrive Il Messaggero oggi in edicola. L'ala sinistra di 30 anni, attuale capitano, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029 ma il club capitolino non può permettersi di considerare alcun giocatore incedibile.

Nemmeno il leader dichiarato dalla fascia al braccio. Specialmente qualora dovessero giungere in sede Lazio offerte congrue e il presidente Lotito ottenne una plusvalenza intorno ai 30 milioni di euro, specifica il quotidiano romano. Zaccagni tra l'altro era stato seguito proprio dal Napoli in estate quando però per la Lazio il giocatore era incedibile.