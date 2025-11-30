Atta-Napoli, resp. Scouting Udinese: "Non lo cediamo a metà stagione!"

Andrea Carnevale, ex Napoli e Roma, oggi responsabile scouting dell'Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport.

Atta è un gioiellino, si parla già di Napoli. "Questo non lo so, sono discorsi da affrontare col club, di sicuro è un ragazzo seguito da molte società italiane e non solo. Anzi, e qui esprimo un parere tecnico conoscendo molto bene il giocatore, sono convinto che lui già adesso, per qualità fisiche e tecniche, sia un profilo di livello internazionale, pronto per le big europee".

Ma a gennaio può già partire? "Non credo sia in agenda una cessione a metà stagione".