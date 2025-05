Ag. Allegri: "Più Napoli o Milano? Ad oggi non lo vedo da nessuna parte"

vedi letture

Da Solomeo per la premiazione del Golden Boy 2025, Giovanni Branchini, agente FIFA che cura gli interessi di Max Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Noi stiamo soffrendo in questi anni una carenza di talenti assoluti. Abbiamo una lega che sembra sia iniziata a funzionare nell’ultimo periodo. L’importante è che anche la federazione capisca che deve intervenire in alcuni settori”.

L’agente ha proseguito. “Allenatori? C’è movimento. In questo momento c’è sempre fretta nel dare certi cambiamenti. Io leggo, seguo le notizie. Che riguardano notizie come Gasperini: il suo divorzio con l’Atalanta non credo sia una cosa semplice”

Un passaggio anche sull’Inter, atteso dalla finale di Champions League. “Deve giocarsi questa ‘partitella’ sabato (contro il PSG, ndr) e parliamo del futuro di Simone Inzaghi”.

Branchini ha poi parlato di Allegri: “Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie nei confronti del pubblico. Panchine di Serie A? Non ho la certezza che il Torino, il Napoli o l’Inter decidano di cambiare. Si può innescare un effetto domino ma a oggi non ne abbiamo la certezza” .