ADL, super-mercato per essere protagonista anche in Champions! Smentite su Sanè

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: “Il club sta lavorando in modo da non fare la comparsa in Champions League: De Laurentiis vuole essere protagonista. Il Napoli è interessato a vari profili, ma non abbiamo informazioni su Sanè: non è una pista sulla quale ci risultano notizie.

I nomi elencati, Beukema, De Bruyne, David, Zhegrova, sono stati un po' tutti accostati al Napoli, ma il più vicino è sicuramente De Bruyne, mentre su David c'è una trattativa ancora in atto. Beukema piace da tempo, ma non è detto che arrivi. Di questo si è parlato anche con Conte, che potrebbe restare. De Bruyne è nettamente il più vicino di tutti: si tratterà di un grandissimo colpo non soltanto per il Napoli, ma per tutta la Serie A. Il belga è un giocatore straordinario e la sua carriera parla per lui”.