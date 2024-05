Ag. Caprile non si sbilancia: "Irrispettoso parlare di futuro in questa settimana"

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Caprile? Siamo in una settimana particolare dove c’è una partita importantissima, è la partita, per una realtà come Empoli e per Elia. Per rispetto nei confronti di tutti, dal presidente, al direttore e all’allenatore, preferirei soprassedere a questa domanda. Mi sembra irrispettoso parlare di qualcosa che va contro il momento”.