Ag. Cheddira: "Sta tornando al Napoli. Ha un sogno per il futuro"

“Cheddira tornerà in Italia, dopo l'esperienza all'estero da cui pure ha imparato molto". Lo dice a Radio Marte il procuratore dell'attaccante di proprietà del Napoli che quest'anno ha giocato all'Espanyol. Ecco le parole in diretta radio di Bruno Di Napoli sul futuro dell'ex centravanti di Bari e Frosinone. "È attenzionato da diversi club italiani e il suo desiderio è tornare in Serie A.

L'estate scorsa abbiamo aspettato che venisse valutato da Conte in ritiro dove era stato uno dei migliori ma ha bisogno di continuità. Tanti club lo vorrebbero. Anche dall'estero sono arrivate diverse richieste ed interessamenti, ma la volontà del mio assistito è tornare in Italia. Con l’Espanyol ha iniziato bene, è stato importante nella prima metà della stagione, poi ha avuto meno spazio anche perché lo status di ‘prestito secco’ con cui è stato ceduto non lo ha favorito nell’impiego".