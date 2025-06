Napoli interessato a Pio Esposito, ma l'Inter spara alto e ci punta: andrà al Mondiale

Francesco Pio Esposito giocherà il Mondiale per Club con l'Inter. Lui e il fratello Sebastiano sono stati inclusi dai nerazzurri nella lista dei convocabili, al posto di Correa e Arnautovic. C'è anche un ulteriore nuovo acquisto, come Valentin Carboni, rientrato dal prestito all'Olympique Marsiglia che è stato interrotto a causa della rottura dei legamenti del crociato.

Pio Esposito però potrebbe avere un futuro ancora da scrivere. Perché c'è la possibilità che venga confermato anche dopo la competizione statunitense, mentre per il fratello ci sarà un nuovo prestito dopo la stagione fra alti e bassi all'Empoli, conclusa con una retrocessione inaspettata. Su Francesco Pio Esposito ci sono stati gli interessamenti di diversi club come Cagliari, Parma (soprattutto in caso di addio di Ange Bonny) e Bologna. Il commissario tecnico dell'Under 21, Carmine Nunziata, non lo ha convocato per l'Europeo Under 21 che si sta giocando in Slovacchia perché aveva appena concluso i playoff di Serie B e aveva necessità di riposo.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di un interessamento da parte del Napoli, con l'Inter che avrebbe sparato altissimo. Circa 30 milioni, gli stessi che potrebbero essere messi sul piatto per Lorenzo Lucca, dopo l'accelerazione delle ultime ore per regalare ad Antonio Conte il backup di Lukaku, con Simeone verso la cessione. A riportarlo è TMW.